Reggio Calabria, Mons. Morrone sulla Guerra in Ucraina: “interessati perchè ci tocca il portafoglio, ci sono circa 35 conflitti in giro per il Mondo, serve uno sguardo più ampio” | VIDEO

8 Aprile 2022 14:50

Reggio Calabria, Mons. Morrone sulla Guerra in Ucraina: “la nostra città è un esempio di umanità, solidarietà ed accoglienza”

A margine della visita di Mons. Fortunato Morrone al comando di Polizia Locale di viale Aldo Moro a Reggio Calabria, in occasione delle imminenti festività pasquali, per uno scambio augurale e la benedizione dei nuovi mezzi in dotazione del Corpo, l’Arcivescovo si è soffermato anche sulla guerra in Ucraina: “dobbiamo essere onesti, il conflitto nel cuore dell’Europa ci vede interessati perchè fondamentalmente ci tocca il portafoglio. Vorrei ricordare che ci sono circa 35 conflitti in giro per il Mondo e molti sono dimenticati. Abbiamo il dovere cristiano di avere uno sguardo più ampio”. “Sono soddisfatto nel dire che la nostra città è un esempio di umanità, solidarietà ed accoglienza nei confronti dei senza patria, di chi scappa da guerre e durante il periodo pandemico. Auguro la pace che va coltivata facendo bene il nostro lavoro con competenza e determinazione”, conclude Mons. Morrone. In basso il VIDEO completo.