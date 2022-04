Reggio Calabria, Mons. Fortunato Morrone in visita al Comando di Polizia Locale per la benedizione dei nuovi mezzi | FOTO e VIDEO

8 Aprile 2022 14:14

L’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone in visita al Comando di Polizia Locale di Viale Aldo Moro a Reggio Calabria

Questa mattina l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, Monsignor Fortunato Morrone, in occasione delle imminenti festività pasquali, ha visitato il comando di Polizia Locale di viale Aldo Moro per uno scambio augurale e la benedizione dei nuovi mezzi in dotazione del Corpo. All’iniziativa presenti anche il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, l’assessore alla Polizia locale, Giuggi Palmenta, ed il cappellano don Marco Scordo. Il comandante Zucco ha detto: “siamo molto contenti della visita del nostro vescovo, persona sempre alla mano, gentile e che sostiene la città”. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.