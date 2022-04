Reggio Calabria, minaccia due operatori della Polizia Locale: denunciato

29 Aprile 2022 18:05

Reggio Calabria, oltraggia e minaccia due operatori della Polizia locale: rintracciato e denunciato. Altre tre persone deferite per abuso edilizio e una per occupazione abusiva di immobile pubblico

Aveva insultato, minacciato ed oltraggiato due operatori di polizia locale a causa di una sanzione comminata per sosta vietata, per poi dileguarsi prima dell’arrivo dei rinforzi. Ma grazie all”immediata attività di indagine avviata, è stato rintracciato in poco meno di tre ore e denunciato all’A.G. per minaccia violenza resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

E successo in pieno centro cittadino nella giornata del 27 aprile. Il soggetto reggino di 51 anni, gia noto alle forze di polizia, dinanzi agli agenti ed ufficiali di viale Aldo Moro ove è stato convocato, ha fornito la propria versione dei fatti. All’esito delle formalità di rito, come gia detto è stato deferito alla locale procura della Repubblica.

Altre quattro persone, nei giorni scorsi, sono stati denunciati per abuso edilizio, ed occupazione di immobile pubblico. Due manufatti sono stati sottoposti a sequestro. Agli agenti minacciati, il comandante, l’assessore alla Polizia Locale d.ssa Palmenta, ed il Sindaco hanno espresso immediata ed incondizionata vicinanza e solidarietà. Le ipotesi di reato formulate dalla P.G. operante dovranno trovare riscontro dinanzi alla autorità giudiziaria giudicante non costutuendo la notitia criminis presunzione di colpevolezza.