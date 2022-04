Massimo Canale sul trasporto gratis agli ucraini: “i poveri ci sono anche a Reggio e prima della guerra”

12 Aprile 2022 13:33

L’ex Consigliere Comunale e candidato a Sindaco di Reggio Calabria Massimo Canale ha commentato la decisione di Atam di concedere l’esenzione dal pagamento del biglietto ai cittadini ucraini

“In un mondo migliore i trasporti pubblici locali dovrebbero essere gratuiti. Per tutti“. Si apre così il post Facebook di Massimo Canale, storico esponente della sinistra reggina, ex Consigliere Comunale e candidato a Sindaco. Canale ha voluto dire la sua sulla scelta di Atam di far viaggiare gratis, sui mezzi del trasporto pubblico locale, i rifugiati ucraini provenienti dalla guerra. “Scendendo con i piedi per terra – ha scritto – mi ha fatto molto riflettere la decisione dell’azienda reggina per il trasporto pubblico locale di concedere l’esenzione dal pagamento del biglietto ai cittadini ucraini”.

E spiega i motivi, ovvero che chi ha bisogno di aiuto c’è anche a Reggio Calabria, c’era prima della guerra e il conflitto non ne era o è la causa: “I poveri sono tali, indipendentemente da razza, sesso, colore della pelle e convinzioni politiche – ha spiegato – Sono sicuro che anche a Reggio ve ne fossero ben prima di questa guerra assurda, sono anche sicuro che alcuni di loro fossero fuggiti da altre guerre, certamente meno famose. Senza volere scadere nella banalità, sono sicuro che anche tra i reggini vi siano Cittadini alla soglia dell’indigenza e sono sicuro che anche loro, come gli ucraini, facciano fatica a pagare il biglietto dell’autobus”.

E da qui la frecciata ad alcuni esponenti politici, che ora si sforzano di proporre iniziative in favore dell’Ucraina e che fino a qualche mese fa si ergevano a sceriffi per la pandemia: “Ecco – ha concluso Canale – a me pare che come ai tempi dello ‘state a casa’ in cui molti amministratori giocavano a fare gli sceriffi confidando in uno sprazzo di popolarità, oggi, in nome della guerra giusta, sindachini, assessorini, consiglierini di amministrazione, borghesi piccoli piccoli di varia estrazione, si sperticano in iniziative in favore del popolo ucraino. Con grande fantasia, bisogna ammetterlo. Allora, si faccia una bella cosa, si concedano corse gratuite ai poveri. Di tutte le guerre e di tutto il mondo e di tutti i colori di pelle”.