Un pezzo di Reggio Calabria nella Hall of Fame NBA: l’ex Viola Manu Ginobili nell’Olimpo del basket

1 Aprile 2022 12:17

Manu Ginobili verrà introdotto nella Hall of Fame NBA: l’ex Viola avrà un posto nell’Olimpo del basket a stelle e strisce

Da Reggio Calabria alla Hall of Fame NBA. Un pezzo del basket reggino sarà per sempre ricordato fra i grandi della pallacanestro a stelle e strisce. I nomi per la classe 2022 saranno resi noti domani, ma alcune anticipazioni di “The Athletic” non lasciano spazio ad alcun dubbio: Manu Ginobili sarà un hall of famer. Un orgoglio per la città di Reggio Calabria che lo ha ammirato con la maglia della Viola nel 1998. Subito una promozione in A1, poi una stupenda cavalcata Playoff passata alla storia, conclusa con un dolceamaro 5° posto assoluto. A Reggio Calabria si respirava aria di grande, grandissima, pallacanestro.

Gli occhi degli scout NBA sono arrivati fino in riva allo Stretto, proprio fra le due stagioni passate in città: i San Antonio Spurs lo hanno scelto alla 57ª pick al Draft 1999, decidendo di aspettarlo per ben 3 anni, osservandolo mentre maturava alla corte di coach Messina con la Virtus Bologna del Grande Slam del 2000. Si sarebbe rivelata una “steal”. Il terzetto formato con Tim Duncan e Tony Parker ha dominato la lega, per 16 stagioni Ginobili ha vestito di neroargento conquistando 4 anelli NBA nelle stagioni 2003, 2005, 2007 e 2014. Ad arricchire il suo palmares, anche l’oro olimpico ad Atene 2004 (in finale contro l’Italia) e il bronzo a Pechino 2008, e l’argento ai Mondiali 2002 di Indianapolis. Numeri da leggenda.

Insieme al fenomeno argentino anche una serie di nomi importanti. Swin Cash, oggi dirigente dei New Orleans Pelicans, ha nel palmares 2 ori olimpici e 3 titoli WNBA. Tim Hardaway è stato 5 volte All Star e nella lega vanta 15 stagioni giocate con le maglie di Warriors, Heat, Mavs, Nuggets e Pacers. George Karl è il 6° nella classifica dei tecnici più vincenti dell’NBA in ben 27 anni di carriera. Bob Huggins è stato due volte allenatore dell’anno nei college vincendo più di 900 partite, gran parte delle quali con Cincinnati e West Virginia.