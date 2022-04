Processo Miramare, il centrodestra: “da Falcomatà ulteriori condotte inadeguate, spediremo le carte in Procura” | INTERVISTA

6 Aprile 2022 14:21

Reggio Calabria, mancata costituzione di parte civile al processo Miramare. Ripepi annuncia: “il documento della Commissione garanzia sarà inviato ad Anac, al ministero degli Interni, alla Procura ed alla Prefettura”

Conferenza stampa questa mattina dei consiglieri di Centro/Destra sulla mancata costituzione di parte civile del Comune di Reggio Calabria nel processo Miramare in cui sono stati condannati il sindaco Falcomatà e la sua Giunta. “Il Sindaco, ai sensi dello Statuto Comunale, aveva conferito a novembre 2014 alla Dirigente, Avv. Fedora Squillaci, una delega, per esercitare, in concreto, la rappresentanza dell’Ente in qualsiasi giudizio, civile, penale o amministrativo che fosse. La norma statutaria, era vigente nel momento in cui al Comune fu notificato, quale persona offesa, l’avviso di udienza preliminare nel Processo Miramare, al fine di una eventuale costituzione di parte civile, afferma durante la conferenza stampa il consigliere comunale di Coraggio Italia, Massimo Ripepi, presidente della commissione controllo e garanzia. “Tra Squillaci e Falcomatà –evidenza– c’è stato un rimbalzo di responsabilità assurdo che ha portato alla non costituzione di parte civile. Inoltre, dovrà essere reso chiaro anche il motivo per il quale la costituzione di parte civile non è avvenuta nel processo a carico di un’altra Dirigente dell’Ente, la dott.ssa Spanò, mentre di segno opposto è stata la scelta dell’esecutivo comunale targato PD e della accondiscendente burocrazia comunale nelle diverse ipotesi che hanno riguardato i semplici dipendenti comunali, i vigili urbani ovvero privati cittadini”. “In commissione abbiamo rilevato condotte che meritano di essere approfondite dagli organi competenti. La relazione finale sarà spedita alla Procura della Repubblica, alla prefettura, all’Anac ed al Ministero degli Interni, così da fare luce in questa strana vicenda“, conclude Ripepi. In basso la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA.