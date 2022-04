Reggio Calabria, centro storico senz’acqua. Un cittadino denuncia: “rione di San Giovannello a secco, diteci perchè”

9 Aprile 2022 14:05

Un cittadino denuncia la situazione del rione di San Giovannello, rimasto senz’acqua: un problema che, secondo i Vigili Urbani, riguarda anche l’intero centro storico

Rubinetti aperti, ma di acqua neanche l’ombra. Brutta sorpresa per i cittadini del rione di San Giovannello di Reggio Calabria che, da venerdì 8 aprile 2022, si ritrovano con una brutta situazione nelle proprie abitazioni. Un cittadino, indignato per quanto sta accadendo, ha denunciato la problematica alla redazione di StrettoWeb. L’uomo ha spiegato di aver contattato i Vigili Urbani di Reggio Calabria in cerca di risposte o comunque maggiori notizie in merito, ma gli è stato riferito che il problema interessa anche il centro storico, a secco da ieri. Non si conosce la natura del problema e il cittadino non ha ottenuto ulteriori dettagli in merito a quanto accaduto. Intanto è già il secondo giorno in cui il problema persiste.