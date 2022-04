7 Aprile 2022 19:36

Reggio Calabria: lo Europe Direct seleziona progetti sulle priorità di comunicazione dell’Unione Europea. L’avviso pubblico scade il prossimo 5 maggio e si rivolge ad associazioni, enti e istituzioni non profit, società cooperative

E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per la selezione di progetti di natura culturale, laboratoriale, informativa o educativa, da realizzare in partnership con il Centro di informazione e comunicazione sull’Unione Europea “Europe Direct” di Reggio Calabria nell’annualità 2022. A darne notizia in una nota l’Assessore con delega alle Politiche Giovanili e allo Europe Direct Giuggi Palmenta. Obiettivo dell’iniziativa è quello di individuare attività e eventi da realizzare nel corso dell’anno, con lo scopo di veicolare le priorità di comunicazione dell’Unione Europea sul territorio reggino. L’avviso è rivolto esclusivamente alle associazioni, enti e istituzioni pubblici e privati non profit, società cooperative, associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali con comprovata esperienza nelle tematiche che caratterizzano l’avviso stesso.

Nello specifico, inoltre, le proposte progettuali dovranno svolgersi nel territorio del Comune di Reggio Calabria e trattare tematiche riguardanti l’Anno europeo dei giovani (Organizzare e gestire una redazione di comunità), Ambiente e lotta al cambiamento climatico:

European Green Deal mediante Laboratori per la cittadinanza sui temi del recupero, riparazione e riutilizzo e infine “A scuola d’Europa”, attraverso un ciclo di incontri di informazione e animazione scolastica sulle tematiche europee.

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 5 maggio. Tutte le info al seguente link:

http://www.comune.reggio-calabria.it/on-line/Home/articolo111486.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook