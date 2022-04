Reggio Calabria, l’Istituto “Alvaro Gebbione” cambia nome: intitolato anche al Giudice Scopelliti

15 Aprile 2022 14:00

L’Istituto Comprensivo “Alvaro Gebbione” è stato intitolato anche al Giudice Antonino Scopelliti

L’Istituto Comprensivo “Alvaro Gebbione” cambia nome. O, ancora meglio, lo modifica, con l’aggiunta di un’altra importante personalità reggina. Oltre a Corrado Alvaro, infatti, la scuola è intitolata al Giudice Antonino Scopelliti. La procedura di nuova intitolazione è stata conclusa in questi giorni, anche se è iniziata lo scorso anno, e ha come obiettivo quello di rilanciare la figura dell’Istituto non solo dal punto di vista contenutistico e formativo, ma anche sotto quello formale. Per la cronaca, il Giudice Scopelliti è stato un magistrato italiano ucciso in Calabria nel 1991. La scuola, tra l’altro, ha avviato da un po’ di tempo una collaborazione con la fondazione Scopelliti, ente no profit operativo a Reggio.