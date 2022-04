Reggio Calabria, Lions Club Reggio Sud “Area Grecanica” e gli alunni dell’I.C.B. Telesio-Montalbetti dicono no alla guerra in Ucraina

7 Aprile 2022 10:42

Lions Club Reggio Sud “Area Grecanica” e gli alunni dell’I.C.B. Telesio-Montalbetti insieme per dire no alla guerra in Ucraina

All’unisono contro la GUERRA in Ucraina perpetrata dalle milizie russe ai danni del popolo ucraino – NO WAR – si sono sollevate le voci del rappresentante del Lions Club Reggio Sud “Area Grecanica” Avv. Eliana Carbone Cerimoniere, delegata dal Presidente Dott. Giovanni Cuzzocrea e degli scolari delle prime medie dell’I.C. B. Telesio-Montalbetti di R.C., che nella Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, proclamata dall’ONU nel 2013, hanno innalzato cartelloni per la Pace, per lo Sport, per lo Sviluppo Sostenibile e sventolato piccole bandierine dell’Italia e dell’Ucraina, costruite da loro stessi.

Un piccolo alunno in rappresentanza dei suoi compagni ha detto che esse simboleggiano l’unione tra Italia ed Ucraina, unite e sorelle nella lotta per ottenere la pace e successivamente mantenerla. Ma lo Sport riveste un’importanza fondamentale sia per la pace che per l’integrazione sociale- ha precisato l’Avv. Eliana Carbone relazionandosi con i discenti- perché promuove i valori della tolleranza, del rispetto, della fratellanza, della solidarietà tra i popoli fungendo da ponte tra culture, religioni e tradizioni diverse.

Alti sono i valori promossi dallo Sport, ha continuato l’Avv. Carbone come il lavoro di squadra, l’equità, la disciplina, il rispetto per l’avversario e per le regole del gioco, la non aggressività, la lotta alla corruzione, la lotta al doping e inoltre lo Sport ha anche un ruolo fondamentale nel potenziare gli obiettivi dell’Agenda 2030 ed esattamente: lo Sport può garantire una vita sana e promuove il benessere di tutti, garantire istruzione di qualità, uguaglianza di genere, assicurare l’accesso all’energia pulita, promuovere la crescita economica e il lavoro dignitoso, ridurre le disuguaglianze tra i paesi, rendere le città resilienti, sicure e sostenibili ed infine, promuovere le società pacifiche. Il contributo dello sport allo sviluppo umano è unico.

Soprattutto, nella discussione tra gli alunni ed il rappresentante del club Lions, si è parlato del fatto che le persone dovrebbero praticare sport più ecologici e cioè con minore impatto negativo sull’ambiente come: la corsa, la bicicletta, il parkour, lo yoga ed il pilates, il nuoto, la canoa, il surf e windsurf, il padel( i cui campi sono100% eco-friendly), lo sci di fondo in quanto gli impianti di risalita generano emissioni inquinanti e nel discorso si è evidenziato anche che l’abbigliamento sportivo si inserisce nello sviluppo sostenibile con la produzione di maglie, pantaloni e calzature tecniche ottenuti da materiale riciclato e che in molti stadi di football americano sono stati impiantate turbine e pale eoliche o anche pannelli solari per fornire energia rinnovabile e pulita durante gli eventi più importanti.

Il focus si è concluso in palestra, dove le classi si sono esibite in una esibizione di abilità fisica e tecnica con l’uso del pallone ed è stato consegnato un cartellone, su cui sono state scritte dagli scolari tutte le funzioni che lo Sport riveste nell’Agenda 2030, nelle mani della Vicepreside Prof.ssa Maria Teresa Lo Giudice.