“Voglio esprimere il mio elogio agli studenti reggini degli istituti comprensivi e superiori per i risultati eccellenti che stanno conseguendo nelle fasi delle Olimpiadi delle diverse discipline”. Ad affermarlo è Lucia Anita Nucera, assessore comunale all’Istruzione che, in una nota stampa, evidenza “la preparazione e l’impegno che i ragazzi stanno mettendo nelle competizioni, a livello regionale e nazionale, attestando anche la validità e la competenza di dirigenti e docenti che, con dedizione e passione, trasmettono contenuti didattici ed insegnanti umani agli studenti. Credo – prosegue l’assessore Nucera – che i risultati sin qui ottenuti dalle scuole della nostra città e che proseguiranno con le varie fasi previste nelle prossime settimane, debbano rendere orgogliosa tutta la comunità reggina, per gli studenti che rappresentano un’eccellenza del nostro territorio e per il personale scolastico che svolge un ruolo educativo essenziale e di grande preparazione per il futuro dei nostri ragazzi. Un compito – conclude la delegata all’Istruzione – diventato ancora più importante durante la pandemia e l’adozione della didattica a distanza, con gli insegnanti che hanno saputo rendere meno difficile l’isolamento degli studenti coinvolgendoli e mantenuto nello stesso tempo i livelli di preparazione didattica degli stessi”.