Reggio Calabria, la scuola Catanoso- De Gasperi si rinnova con “Fuoriclasse in Movimento”

15 Aprile 2022 17:34

Reggio Calabria: gli alunni reggini contribuiscono al miglioramento dell’istituto assieme al progetto di Save The Children

“Siamo gli studenti del plesso di Spirito Santo dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, quest’anno durante le ore di educazione civica abbiamo partecipato al progetto “Fuoriclasse in movimento” di Save the Children, un’associazione internazionale che si occupa dei diritti dei bambini di tutto il mondo”. E’ quanto scrivono Cristian Nicolò e Andrea Mauro,, Classi 1^ D e 2^ D – Scuola Secondaria di primo grado “A. De Gasperi”. “Il nostro percorso con “Fuoriclasse in movimento” è iniziato il 23 dicembre 2021e ha come principali obiettivi: favorire la partecipazione degli studenti a scuola; firmare ed accompagnare i docenti e i dirigenti scolastici sui temi della didattica partecipativa e innovativa; costruire reti locali e nazionali per rafforzare la scambio di buone pratiche tra insegnanti e dirigenti scolastici su didattica innovativa, protagonismo degli studenti, comunità educante. Il Consiglio Fuoriclasse è composto dai rappresentanti di tutte le classi che vengono eletti attraverso una votazione e che hanno il compito di rappresentare i propri compagni, dalla referente di Save the Children e da alcuni docenti dell’Istituto. Durante le assemblee i rappresentanti riportano tutti i principali problemi del plesso che gi alunni hanno individuato, cercando così di trovare delle possibili soluzioni. Il cuore del progetto però siamo noi, gli studenti e le studentesse con le nostre idee e con il nostro spirito di collaborazione. Grazie alla formazione del consiglio, all’analisi dei problemi principali e delle possibili soluzioni, all’elaborazione di eventuali interventi, all’incontro con il Dirigente e infine al monitoraggio, abbiamo costruito delle buone proposte, ad esempio quelle legate alla struttura e alle aree antistanti la scuola che servono a migliorare il nostro istituto e la nostra vita a scuola. Per realizzarle, però, abbiamo bisogno dell’aiuto degli adulti, dei nostri docenti, del Dirigente scolastico, delle nostre famiglie, ma anche delle persone che abitano nel nostro quartiere e dell’amministrazione comunale. Puoi partecipare anche tu a questo progetto di rinnovamento scolastico condividendo un’idea o contribuendo concretamente per la riqualificazione degli spazi esterni. Può dare una mano chiunque, sia in qualità di associazioni sia operano sul territorio, sia come semplice cittadino inviando un’e-mail a rcic80600q@istruzione.it o chiedendo un appuntamento per visitare il nostro istituto”, concludono.