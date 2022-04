Reggio Calabria: la Polizia di Frontiera Aerea dona le uova di Pasqua ai bambini dell’Associazione “Il Seme della Speranza”

18 Aprile 2022 11:43

Per festeggiare la Pasqua i poliziotti hanno donato le uova ai bambini

Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea della Questura di Reggio Calabria, in occasione delle festività pasquali, ha organizzato un incontro con i bambini assistiti dall’Associazione di volontariato “Il Seme della Speranza” gestita da Suor Italia e Suor Patrizia.

Per festeggiare insieme l’avvento della Santa Pasqua, i poliziotti hanno donato ai 26 bambini presenti uova di cioccolato e gadget della Polizia di Stato. In cambio, gli operatori hanno ricevuto un carico di disegni, frasi di affetto e biscotti fatti in casa.

All’iniziativa benefica ha preso parte anche la società Sicurtransport SpA, operante presso il locale scalo aereo.