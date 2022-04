Reggio Calabria: la Biblioteca del Colocrisi di Sambatello si arricchisce di nuovi volumi

19 Aprile 2022 21:52

La Biblioteca sambatellina fa parte del consistente patrimonio presente nel Piccolo Museo del Colocrisi, diretto dal prof. Arch. Annunziato Tripodi

Il patrimonio librario della Biblioteca di Sambatello continua ad arricchirsi sempre più di nuovi testi grazie alla donazione di un numero considerevole di volumi appartenenti all’indimenticabile Sacerdote don Giuseppe Palmenta nativo di Diminniti di Sambatello (1922 – 1996), è stato un attento ricercatore di fatti ed eventi di rilevanza storica e appassionato cultore di Storia Calabrese autore di diverse pubblicazioni tra cui A. Colocrisi il suo poema, la sua terra, il suo tempo, un personaggio che il Centro Studi omonimo considera come modello da proporre a chiunque voglia coltivare l’interesse per la storia e l’amore per la poesia. “Siamo orgogliosi di comunicare – sottolinea Matteo Gangemi – che l’offerta libraria è stata incrementata attraverso l’acquisizione di questi testi di notevole interesse per l’intera comunità dei lettori. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rilancio della Biblioteca che stiamo portando avanti. La Biblioteca rappresenta un motore culturale e in questo momento così delicato auspichiamo possa, con le sue opere, offrire ai cittadini un prezioso servizio culturale”.

La Biblioteca sambatellina fa parte del consistente patrimonio presente nel Piccolo Museo del Colocrisi, diretto dal prof. Arch. Annunziato Tripodi, riconosciuto dalla Regione Calabria e costituito, anche, da un Archivio Storico e attraverso la donazione di opere da parte di famosi artisti e la raccolta delle opere vincitrici dei rispettivi concorsi indetti in occasione delle XXVI^ edizioni del Premio Sambatello è stato possibile realizzare una Pinacoteca di Arte Moderna. Per potenziare detto patrimonio, sostiene il prof. Antonio Palmenta, sono previste nei prossimi giorni delle importanti iniziative e precisamente: Incontro dal tema: Il Patrimonio artistico-culturale come risorsa per una crescita sostenibile del territorio reggino: Quale ruolo dei Musei cittadini; Mostra fotografica sui Beatles “In the Fog and in the Rain”; Mostra personale di Piero Gangemi.