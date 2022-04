16 Aprile 2022 12:49

Reggio Calabria: alla presenza del sindaco Brunetti, Italia Viva scende in piazza

Mattinata in piazza per Italia Viva Reggio Calabria che, alla presenza del Sindaco Paolo Brunetti ha tenuto un banchetto informativo nell’ambito dell’iniziativa delle #1000piazzeperlItalia. “È stato un bel sabato mattina-commenta il responsabile organizzazione del partito Gianmarco Oliveri-in cui ci siamo confrontati con i cittadini illustrando loro il lavoro fatto dal nostro partito per l’Italia. Nei prossimi giorni continueremo a organizzare banchetti in tutta la regione”.