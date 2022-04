Reggio Calabria: via ai lavori di potatura degli alberi in Via Marina | FOTO E VIDEO

4 Aprile 2022 13:10

Gli operai hanno cominciato le operazioni di pulizia e manutenzione del verde dallo storico albero situato sopra il chiosco della Gelateria Cesare

Reggio Calabria si prepara in vista della stagione estiva. Questa mattina sono iniziati da Piazza Indipendenza i lavori di potatura degli alberi sul Lungomare Falcomatà, importante snodo stradale del traffico reggino, oltre che via principale del turismo. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, gli operai hanno cominciato le operazioni di pulizia e manutenzione del verde dallo storico albero situato sopra il chiosco della Gelateria Cesare. “Lo scorso anno, in fase di ristrutturazione, avevamo già dovuto intervenire d’urgenza, devo dire che la ditta era stato solerte a verificare lo stato di cose. I rami urtavano il tetto ed hanno procurato diversi danni. Sono quindi contento che quest’anno il Comune ha deciso di intervenire a monte, evitando così possibili problematiche. La Via Marina è infatti molto praticata dalle famiglie ed è pericoloso sapere che ci possono essere dei grossi rami pronti a spezzarsi”, ha commentato il titolare Davide Destefano ai nostri microfoni.

Nella maggior parte dei casi si tratta di alberi secolari, che prima di essere potati hanno bisogno di un sopralluogo e poi dell’approvazione della Soprintendenza. Ci sono infatti degli agronomi che verificano quali rami possono essere tagliati ed una volta dato il permesso viene potato regolarmente. Di seguito il link con l’intervista completa al noto maestro gelatiere reggino.