Reggio Calabria, “Incontriamoci sempre” ed Apar doneranno uova Pasquali ai bambini ricoverati al GOM

2 Aprile 2022 15:11

Reggio Calabria: qualche giorno prima della Santa Pasqua, due associazioni importanti del nostro territorio lavoreranno insieme per donare un sorriso a tanti bambini

Durante il periodo Pasquale, mai come quest’anno fondamentale per ricordarci quanto la pace e la serenità tra i popoli siano fondamentali,

l’Associazione dei pasticcieri Reggini APAR e l’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato dedicheranno un’intera giornata per la gioia e la felicità dei Bambini. Sabato 16 aprile alle 11.00, una delegazione delle due Associazioni si recherà presso il Reparto di Pediatria del G.O.M. di Reggio Calabria per consegnare le uova Pasquali ed i dolci della tradizione. Per l’occasione, è prevista anche la presenza del Dott. Nuccio Macheda, primario di Terapia Intensiva del GOM, del nostro caro Giovanni Romeo, Capo Sala di Gastroenterologia, del maestro Adolfo Zagari e della brava pallavolista Katya Romeo. Poi, nel pomeriggio, alle 17.00 è prevista la consegna delle Uova Pasquali ai bambini Scillesi, nel Borgo Chianalea. “In queste ore” dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “stiamo, inoltre, ricevendo molte donazioni di Uova, grazie alle quali provvederemo anche ad accontentare molti bambini di famiglie che in questi anni abbiamo sempre sostenuto con gli aiuti alimentari”.