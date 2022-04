Reggio Calabria, incidente in tangenziale: ambulanze non disponibili, ferito sull’asfalto da un’ora | FOTO LIVE

15 Aprile 2022 11:14

Reggio Calabria, un incidente stradale si è verificato stamani sulla tangenziale cittadina all’altezza dello svincolo di Reggio Centro (“Bretelle”) in direzione Sud. Un motociclista è rimasto ferito ed attende l’ambulanza, riverso sull’asfalto, da oltre un’ora

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria all’altezza dello svincolo di Reggio Centro, volgarmente noto come le “Bretelle”, in direzione Sud. Lo scontro si è verificato tra un’auto e una moto. Ferito il motociclista che attende di essere soccorso dal 118, ma l’ambulanza tarda ad arrivare in quanto non sono disponibili ambulanze in città e quindi si è in attesa dei soccorsi da Melito Porto Salvo. Il motociclista è riverso sull’asfalto in attesa dei soccorsi da oltre un’ora: fortunatamente non è in gravi condizioni, ma ha riportato varie escoriazioni e viene supportato da due pattuglie della Polizia Stradale di Reggio Nord, prontamente intervenuti. Al momento il traffico è completamente paralizzato con lunghe code nella carreggiata.

AGGIORNAMENTO: L’ambulanza ha appena trasportato il ferito in codice giallo in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, l’autovettura procedeva sulla corsia di marcia quando – probabilmente a causa di una distrazione – l’automobilista non si accorgeva che un camion che lo precedeva iniziava a frenare. Accortosi di ciò che stava accadendo, l’automobilista ha improvvisamente sterzato per evitare il tamponamento con il mezzo pesante, ma finendo così per colpire il motociclista che viaggiava regolarmente sulla corsia di sorpasso.