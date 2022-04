30 Aprile 2022 21:34

All’esterno della struttura “Girasole”, nella zona Sud di Reggio Calabria, è diventato un incendio, prontamente spento dai Vigili del Fuoco

Un incendio, non di grandi proporzioni, è divampato questo pomeriggio all’esterno della struttura “Girasole“, nella zona Sud di Reggio Calabria. Alcuni residenti hanno intravisto fuoriuscire fumo nero e hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti per spegnere il fuoco in pochi minuti. Non si conoscono i motivi che hanno portato all’episodio.