Reggio Calabria: in piazza Duomo uno stand per aiutare i malati oncologici

11 Aprile 2022 12:29

I volontari del SADMaT avranno a disposizione anche le uova dell’Ail

Evento di Pasqua all’insegna della solidarietà a cura del SADMaT. I volontari dell’ente no profit che si prende cura del malati oncologici si troveranno dall’11 al 16 aprile in piazza Duomo a Reggio Calabria con oggettini realizzati dai ragazzi del servizio civile. Oltre ai prodotti artigianali si potranno trovare anche le meravigliose Uova dell’Ail. “Ringraziamo infatti Giusy Sembianza e l’AIL Sezione “A. Neri” per questa splendida collaborazione, mossi dallo stesso obiettivo cioè dare conforto e speranza a tutti i malati oncologici #nonspegnerelasperanza #maipiusognispezzati”, si legge nella nota di SADMaT.