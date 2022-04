Reggio Calabria, il sindaco ff Brunetti incontra i vertici dell’Udc: “amministrazione aperta e disponibile al dialogo”

13 Aprile 2022 18:40

Reggio Calabria: il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha incontrato il commissario provinciale dell’Udc, Paolo Ferrara

Il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, ha incontrato il commissario provinciale dell’Udc, Paolo Ferrara, rispondendo alla richiesta di “approfondire le strategie del Comune rispetto alle opportunità offerte dai fondi del Pnrr e affrontare alcuni problemi del territorio ritenuti di particolare importanza. È stato un confronto schietto – ha detto Brunetti – durante il quale, ognuno dal proprio punto di vista, ha espresso un parere sull’andamento amministrativo e politico dell’Ente e sulle nuove sfide poste dall’Europa”. “Infatti – ha commentato – la nostra amministrazione resta sempre aperta e disponibile al dialogo con chi manifesta il desiderio di migliorare l’esistente. Anche in consiglio comunale, l’ascolto è una delle doti che, sin da subito, abbiamo messo al servizio della città e degli schieramenti che siedono fra i banchi di Palazzo San Giorgio”. “La risposta alla richiesta formulata dal commissario Ferrara – ha aggiunto – è la naturale prosecuzione di un’azione improntata sulla moderazione e sulla voglia di remare verso la crescita di Reggio. Continueremo a fare tesoro, quindi, degli spunti che arriveranno da quanti, forze politiche, istituzioni, associazioni o singoli cittadini, vorranno condividere con noi la loro visione di città”.

Reggio Calabria, Paolo Ferrara: “indistintamente dal colore di appartenenza l’UDC ha il dovere di stimolare e affiancare le istituzioni”

Una delegazione UDC guidata dal Commissario Paolo Ferrara ricevuta oggi a Palazzo San Giorgio dal Sindaco f.f.: “ho ritenuto un dovere – all’indomani della nomina a Commissario UDC per la provincia di Reggio Calabria – chiedere un incontro al Sindaco per presentare la nostra forza politica, rigenerata e presente oggi in tutto il territorio, per avviare un dialogo e contribuire a generare azioni sempre più incisive per la risoluzione dei bisogni a supporto dell’intera collettività”. Insieme ad una delegazione di partito formata da Giovanni Sarica, Maria Pia Guarna, Peppe Pinto e Mohammad Alkilani siamo stati ricevuti, nella giornata di oggi, a Palazzo San Giorgio dal Sindaco f.f. Paolo Brunetti. “Sin da subito– prosegue Ferrara- abbiamo trovato un clima disteso e costruttivo, frutto dell’esigenza di confrontarsi, collaborare e lavorare per individuare azioni concrete che guardano con maggiore priorità le necessità territoriali e la tutela dei diritti, intensificando l’utilizzo delle risorse finanziare disponibili come quelle provenienti dal PNRR, PON Metro e Decreto Reggio. Risorse indispensabili per migliorare risollevare la città dopo la crisi pandemica e ottimizzare sempre più la qualità della vita”. Ribadendo quanto concordato con il Segretario nazionale Lorenzo Cesa e il Presidente Antonio De Poli nei giorni scorsi durante un vertice romano “noi lavoreremo insieme a chiunque abbia a cuore il futuro di Reggio Calabria, indistintamente dal colore di appartenenza. I problemi non hanno un colore politico, i problemi devono essere risolti. L’UDC ha il dovere di stimolare e affiancare le istituzioni per risolverli e con l’incontro di oggi il sindaco Brunetti ha dato disponibilità di apertura al dialogo”.