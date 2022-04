4 Aprile 2022 11:16

Reggio Calabria: il Pasquale Romeo nominato Presidente Onorario della Don Milani, la soddisfazione di Pollifroni

“L’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani esprime grande soddisfazione per la nomina del Prof. Pasquale Romeo quale Presidente Onorario della Don Milani. Psichiatra di caratura internazionale, Professore Universitario, fine scrittore di carattere scientifico, già Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria“. E’ quanto scrive in una nota il Presidente Don Milani, Dr Filippo Pollifroni. “Da questo momento noi della Don Milani ci sentiamo più forti per il raggiungimento dei nostri obiettivi che sono totalmente improntati alla solidarietà. Grazie Prof Romeo”, conclude la nota.