Reggio Calabria, il GOM sposa la proposta del San Giorgino d’Oro ai ragazzi che hanno organizzato la raccolta fondi per l’Ospedale

12 Aprile 2022 11:11

In riferimento all’iniziativa di CityNow di candidare al San Giorgio d’Oro i promotori del crowdfunding organizzato nel marzo del 2020 in favore dell’Ospedale, la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, rinnovando i ringraziamenti per lo splendido gesto, comunica il proprio sostegno a tale candidatura. I giovani Francesco e Fabiana Gentile e Marco Costantino, hanno dato vita un’iniziativa significativa, tanto dal punto di vista simbolico quanto dal punto di vista materiale, che ha avuto il merito di contribuire a compattare la città in un momento di grave crisi sanitaria, che non ha precedenti nella storia recente del Paese. L’ospedale ringrazia nuovamente anche tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta in questione, i cui fondi sono stati impegnati per fronteggiare l’emergenza pandemica attraverso l’acquisto di attrezzature sanitarie.