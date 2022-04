21 Aprile 2022 17:52

Reggio Calabria, il forte vento che sta soffiando sulla città dello Stretto sta creando disagi

Il forte vento di scirocco che sta soffiando in queste ore a Reggio Calabria, sta creando parecchi disagi. Le violente raffiche di vento che raggiungono anche gli 80km/h, hanno rotto questo pomeriggio un lampione del Lungomare Falcomatà proprio vicino al chioschetto di Cesare. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose.

In queste ore a Reggio Calabria la temperatura ha raggiunto i +25°C, la più alta da oltre 6 mesi.