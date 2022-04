Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” si riunisce per programmazione e condivisione di idee e progetti

30 Aprile 2022 10:03

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” si sono riuniti il 29 aprile

“Il Circolo “Gli amici della caccia” si è riunito per la prima volta giorno 29 Aprile 2022 presso un noto locale della città per parlare delle problematiche che sta attraversando in questo momento il mondo venatorio, in particolare calabrese. Lo stesso gruppo ha programmato delle azioni di sensibilizzazione rivolti alla Regione ai fini dell’attuazione delle richieste provenienti dal popolo dei cacciatori”. Lo afferma in una nota il Circolo “Gli amici della caccia”.

“Si ricorda che il Circolo predetto da tempo si batte affinché venga riconosciuto un Piano di gestione dei Corvidi( problema peraltro reclamato anche dal mondo agricolo); la redazione senza indugi del piano faunistico venatorio vista l’imminente riapertura dell’annata venatoria; la riduzione della tassa regionale per l’annata venatoria 2022/23 come conseguenza dell’aumento del costo della vita dopo il periodo pandemico e dell’effetto guerra”.

“Si ringrazia sentitamente sul punto la Redazione di Strettoweb, punto di riferimento nevralgico a livello mediatico per le pubblicazioni dei programmi e idee del Circolo, dettagliatamente e puntualmente pubblicate nelle scorse settimane. Il Circolo, nella stessa serata ha deciso di convocare un’Assemblea, di prossima programmazione, aperta a tutto il comparto venatorio propositivo e attivo affinché possa essere una presa d’atto delle problematiche del territorio ed iniziare delle azioni condivise a tutela della nostra passione”.