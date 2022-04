Reggio Calabria, “Il bullismo… un’emergenza educativa”: l’evento di sensibilizzazione presso l'”IC Radice-Alighieri”

13 Aprile 2022 11:57

Gli alunni dell “IC Radice-Alighieri” insieme allo scrittore Francesco Idotta per l’evento di sensibilizzazione “Il bullismo… un’emergenza educativa”

“Il bullismo… un’ emergenza educativa” è stato il tema trattato in un interessante e vivace dibattito che si è tenuto nell’aria cortilizia della scuola secondaria di primo grado “IC Radice-Alighieri”. Ospite il Professore, scrittore e filosofo Francesco Idotta che, introdotto dalla Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, ha incontrato gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria di I grado. L’iniziativa è stata organizzata dalle FF.SS. Area 2 – “Interventi e servizi per gli alunni” Ins. Francesca Giunta e Prof.ssa Maria Rita Foti, nell’ambito del PROGETTO CONTINUITA’ “Un ponte di colori… fra ordini di scuola” come approfondimento sulla tematica del bullismo

Partendo dai contenuti fondamentali del libro “Lo Chiederò a Neil Young”, a cui sono stati dedicati momenti di approfondimento didattico, gli alunni hanno rivolto all’autore domande sia specifiche che generali su questa tematica in un confronto che si è rivelato interessante, coinvolgente e vicino alla realtà quotidiana dei ragazzi di questa fascia di età. Alla domanda sul “ perché” il libro è stato scritto, l’autore ha spiegato che si è ispirato a fatti realmente accaduti, arricchendone il contenuto anche con elementi inventati e riferimenti filosofici. Ha aggiunto, quindi, che “la normalità non esiste, ognuno è diverso dall’altro e la diversità è una ricchezza: bisogna, dunque, essere se stessi nella propria unicità. Per fronteggiare situazioni di questo genere che potrebbero verificarsi sia dentro che fuori dall’ambiente scolastico ,occorre prendere atto dell’accaduto e chi subisce il fatto deve denunciarlo a persone di riferimento a lui vicine oppure direttamente alle forze dell’ordine“.