13 Aprile 2022 13:20

Reggio Calabria, il riconoscimento è stato dato ad Elia come ringraziamento per la donazione da parte del bar Golosia, del ricavato donato all’Hospice

Anche quest’anno Danilo Elia, titolare del Bar Golosia di Reggio Calabria, ha ricevuto una targa come omaggio e gratitudine, da parte del presidente della Fondazione ‘Via delle Stelle’, che da anni gestisce la struttura dell’Hospice di Reggio Calabria. Il riconoscimento è stato dato ad Elia come ringraziamento per la donazione da parte del bar Golosia, del ricavato donato all’Hospice dopo la seconda sagra del Profitterol che si è svolta il 24 febbraio.