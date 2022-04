Reggio Calabria, il 6 aprile si svolgerà il IX congresso provinciale “L’evoluzione della Società e della Polizia di Stato”

5 Aprile 2022 13:08

Mercoledì 6 aprile, alle ore 09:30, presso la sala convegni dell’E’ Hotel, il Siulp di Reggio Calabria celebrerà il IX congresso provinciale sul tema “L’evoluzione della Società e della Polizia di Stato, la centralità della sicurezza e il ruolo del sindacato nella tutela degli operatori di Polizia. Le nuove sfide”.

Quattro anni di intensa e significativa attività sindacale, sempre al servizio ed a tutela degli operatori di Polizia, che ha portato il primo sindacato di Polizia, a livello nazionale ed a livello locale, a confermarsi come punto di riferimento più importante, se non l’unico, dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, della società civile e delle istituzioni.

Quasi 1300 iscritti anche quest’anno sono la conferma di quel traguardo storico, raggiunto già da qualche anno, che pongono questa struttura tra le prime nel panorama sindacale italiano. Una presenza sul territorio non solo numerica ma soprattutto qualitativa, frutto dell’attività sindacale e sociale svolta, per i numerosi progetti realizzati e per i servizi e le convenzioni offerte agli iscritti.

Sono sempre tantissime le iniziative sociali e i percorsi di educazione alla legalità nelle scuole che hanno visto protagonisti i dirigenti sindacali confrontarsi con gli studenti. Un percorso che ha permesso una costante crescita ed ha portato ad una più efficace presenza sul territorio, grazie alla formazione di una classe dirigente qualificata e preparata alle sfide che l’Amministrazione della P.S. sta mettendo in campo.

Le iniziative sociali, oltre ad aver contribuito a lanciare un messaggio di legalità, hanno offerto certamente alla città un volto diverso dell’operatore di polizia, in particolare “l’uomo dentro la divisa”, lo slogan che accompagna la campagna sociale del Siulp di Reggio Calabria e che ha rappresentato, fino ad oggi, la sensibilità ed il volto umano di chi indossa l’uniforme.

E’ continuato anche in questi anni, seppur in maniera condizionata dal periodo pandemico, il percorso di educazione alla legalità “Legal…insieme”, svolto nelle scuole della città e della provincia, in collaborazione con il coordinamento provinciale e regionale donne della CISL, alla presenza di magistrati, giornalisti e operatori di polizia, che ha riscontrato grande entusiasmo tra gli studenti e tra gli stessi docenti.

Il confronto su temi attuali e scottanti quali quelli relativi alla piaga del femminicidio e della violenza, degli abusi su minori e il volto drammatico dell’immigrazione tra integrazione ed accoglienza, ha permesso un confronto decisamente formativo con i giovani studenti, anche attraverso la visione dei cortometraggi a tema realizzati dalla segreteria provinciale del SIULP.

In particolare quello realizzato in memoria di tutti i bambini vittime di naufragi, dal titolo “Mio fratello immaginario” è stato premiato come miglior video al concorso “Corti si …ma non di memoria”, nell’ambito dell’iniziativa “Memory art” che si svolge ogni anno presso il Campo di Ferramonti di Tarsia (CS).

La storia del viaggio di uno dei tanti minori migranti sbarcati sulle coste calabresi ed ospitato oggi presso una Casa Famiglia, attraverso le sofferenze della detenzione in Libia, il dramma della traversata del Mediterraneo e la bellezza dell’integrazione. Un’esperienza unica per veicolare nei giovani i valori della legalità e della democrazia, per contribuire a prevenire il disagio ed il malessere sociale e far comprendere meglio le funzioni delle regole nella vita sociale.

Tra le autorità porteranno i loro saluti, Cristian De Masi, per la struttura provinciale della CISL, Paolo Brunetti, Sindaco f.f del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Versace, Sindaco f.f. della Città Metropolitana, l’ on. Salvatore Cirillo, delegato dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, il dr. Giovanni Bombardieri, Procuratore Capo della Repubblica, il dr. Bruno Megale, Questore di Reggio Calabria, e il dr. Massimo Mariani, Prefetto della città.

Ai lavori congressuali prederanno parte, dopo i saluti istituzionali, il Segretario Nazionale SIULP, Franco Caracciolo, il Segretario Generale Regionale SIULP, Giuseppe Lupia e quello Provinciale, Giuseppe De Stefano. I lavori saranno conclusi dal Segretario Generale Nazionale, Felice Romano.