Reggio Calabria, i giovani soci dell’Interact Club Convitto Campanella ha ripulito una porzione del Lungomare

12 Aprile 2022 23:36

I giovani soci dell’Interact Club Convitto Campanella si sono dati appuntamento alle ore 15:00 sul Lungomare di Reggio Calabria, per ripulire la porzione di spiaggia compresa tra il sito NOEL dell’Università Mediterranea e l’Arena dello Stretto

Sabato 9 Aprile i giovani soci dell’Interact Club Convitto Campanella si sono dati appuntamento alle ore 15:00 sul Lungomare di Reggio Calabria, precisamente in quella porzione di spiaggia compresa tra il sito NOEL dell’Università Mediterranea e l’Arena dello Stretto. Missione: affermare con gesti concreti che il nostro territorio ha bisogno di cura e di azioni urgenti come la rimozione dei rifiuti abbandonati o portati dalle mareggiate. Un’iniziativa nel segno del buon esempio e dell’inclusione sociale, organizzata dopo la conferenza caminetto sul tema dei cambiamenti climatici e della vulnerabilità del nostro territorio. La raccolta differenziata di vetro, multi materiale, carta e altri rifiuti non differenziabili ha reso possibile un facile bilancio circa la presenza numerosa di oggetti in plastica: bottiglie, posate, tappi, bicchieri… una conseguenza della cultura dell’usa e getta che oscura la bellezza delle nostre spiagge e danneggia l’ambiente. Per questo motivo l’Interact Club Convitto Campanella, già dal precedente anno scolastico, ha avviato una campagna di informazione e di sensibilizzazione incoraggiando interventi utili a rafforzare l’idea di sostenibilità e di cittadinanza attiva. Si ringraziano l’Ufficio Ambiente del Comune di Reggio Calabria per la solerzia con cui ha accettato l’iniziativa e la Teknoservice per il prezioso supporto logistico consistente nella fornitura di sacchetti di plastica, guanti, rastrelli, pinze, bidoni carrellati.