Reggio Calabria: gli studenti dell’IC “D. Vitrioli- Principe di Piemonte” incontrano l’autrice Paola Ravani

10 Aprile 2022 12:41

Reggio Calabria: l’evento, ospitato negli spazi verdi del Parco Caserta di Reggio Calabria, avrà luogo lunedì 11 aprile 2022, alle ore 9:00

Il progetto curriculare “Parola alle Parole”, promosso dall’IC “D. Vitrioli- Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, ritorna en plein air attraverso l’apertura della rassegna “Incontro con l’autore”,

L’evento, ospitato negli spazi verdi del Parco Caserta di Reggio Calabria, avrà luogo lunedì 11 aprile 2022, alle ore 9:00.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali della dott.ssa Maria Morabito, Dirigente Scolastico dell’IC “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” e la dott.ssa Gusy Princi, Vicepresidente della Regione Calabria, già Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria.

Nel corso della cerimonia, dopo l’intervento del dott. Domenico Capomolla, rappresentante dell’Associazione Culturale Pediatri “Nati per Leggere”, gli alunni della scuola primaria, e i loro docenti, incontreranno Paola Ravani, autrice del romanzo Il Bambino dagli occhi blu, edito da Einaudi Ragazzi (2021), incentrato sul tema della diversità, autostima e fiducia in sé.

La scrittrice ligure, cavaliere e ufficiale al merito della Repubblica Italiana, da anni è impegnata in progetti culturali, educativi e di prevenzione a tutela dei minori. Collezionista di edizioni storiche di libri per ragazzi, nel corso della sua attività di promozione della cultura, della legalità e della solidarietà, ha incontrato migliaia di studenti e ricevuto prestigiosi riconoscimenti.

Il dibattito, introdotto e moderato dal giornalista Franco Arcidiaco, della Casa Editrice “Città del Sole”, verrà addolcito dalle melodie dell’Orchestra dei “Vitriolini”, allievi del corso ad indirizzo musicale, per continuare a dar spazio alla meravigliosa interiorità dei giovani alunni, che vivranno la lettura come prezioso strumento di gioco, divertimento, relax, piacere, ricerca, approfondimento, introspezione.

Il progetto “Parola alle Parole”, giunto alla sua IV edizione, prende le mosse dalle nuove competenze per l’apprendimento permanente approvate con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), nonché dalla cosiddetta “reading literacy”, indagata e valutata dai programmi O.C.S.E.-P.I.S.A., ossia la lettura intesa come ascolto, comprensione, riflessione ed utilizzo di testi.

In questi termini, il progetto ha tra i suoi principali obiettivi promuovere il Bookcrossing, la lettura animata e il peer tutoring, oltre all’applicazione di metodologie e tecniche orientate al lavoro di gruppo (brainstorming, cooperative learning, token economy, etc.) e al lavoro collettivo (debating, flipped classroom, focus group, etc.), diventando così, lo strumento fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze e delle potenzialità degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, affinché si riconoscano parte attiva della società.