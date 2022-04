Reggio Calabria: giovedì l’assemblea tra l’Amministrazione comunale ed i Comitati di quartiere

5 Aprile 2022 22:25

Il gruppo MITI Unione del Sud e la Rete dei Comitati di quartiere del Comune di Reggio Calabria comunicano che “giovedì 07 aprile, presso Palazzo S. Giorgio, si svolgerà l’assemblea richiesta tra l’Amministrazione comunale e i Comitati di quartiere. Si rappresenta che l’incontro fa parte di un piano di sviluppo degli strumenti partecipativi avviato sia attraverso un percorso informativo lungo i quartieri della città sia attraverso una petizione popolare avente ad oggetto la riforma degli istituti di partecipazione popolare, così come previsti oggi nel relativo Regolamento comunale di Reggio Calabria. Proprio in seguito alla suddetta petizione, secondo le vigenti normative, si è svolta la discussione in Commissione consiliare di un disegno di regolamento che riconosca la figura dei Comitati di quartiere e il loro coinvolgimento nell’attività amministrativa del territorio di riferimento. Inoltre, in attesa della delibera finale di tale Regolamento in Consiglio Comunale, fu chiesta ed avviata con la precedente formazione amministrativa una prima serie di incontri funzionali a concretizzare il metodo di partecipazione in questione. Oggi quindi, dopo un periodo di pausa dovuto all’assestamento della nuova formazione di governo locale, si è ottenuto il riavvio dell’iter per la realizzazione di tale sistema di gestione del territorio condiviso con i cittadini. Al primo punto dell’ordine del giorno nell’assemblea di giovedì 07 aprile verrà trattato proprio tale argomento, così come gli stessi incontri saranno funzionali ad una maggiore efficienza dei servizi e della risposta al cittadino in quanto l’obiettivo è l’applicazione di un’attività di coordinamento tra organi di indirizzo politico, comitati di quartiere, organi amministrativi e responsabili dei servizi. Rinviando a successivi aggiornamenti si invitano tutti i cittadini del Comune di Reggio Calabria ad aderire alla rivoluzionaria iniziativa avviata”.