Reggio Calabria, mattinata di sport e inclusione: la consegna della fiaccola degli “Special Olympics” | FOTO

29 Aprile 2022 13:21

La torcia della speranza portata dagli atleti speciali ha fatto tappa in piazza Italia, i Sindaci f.f. Versace e Brunetti: “al fianco dei nostri campioni, tanto lavoro da fare sul fronte dei servizi e dei diritti”

Momenti davvero felici ed emozionanti sono stati vissuti questa mattina sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. Gli atleti Special Olympics, runner della Polizia di Stato e campioni a carattere nazionale e internazionale, hanno portato la “Fiaccola della Speranza” sino in Piazza Italia, dove ad attenderli c’era una delegazione del Comune e della Città Metropolitana. L’evento tenutosi nei giorni scorsi anche nelle altre province, nella città dello Stretto è iniziato di fronte al Palazzo della Questura intorno alle ore 10, quando proprio il Questore di Reggio Calabria, dopo aver ricevuto la fiaccola dal tedoforo siciliano, ha poi consegnato la fiaccola nelle mani del tedoforo reggino, dando il via ad una staffetta composta da Atleti Special Olympics reggini. Una mattinata all’insegna del colore, legata alla speranza e alla fondamentale importanza dello sport, quale strumento di inclusione sociale e di coesione.

“La Città metropolitana non poteva mancare a questo importante appuntamento che in questo momento rappresenta anche un segnale bellissimo di speranza e di pace che attraversa e abbraccia l’intero Paese”, ha affermato il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace, che ha accolto in piazza Italia la delegazione degli atleti Special Olympics che hanno portato questa mattina a Reggio Calabria la “Fiaccola della Speranza”, nell’ambito del Torch Run. Ad attendere la luce della torcia olimpica anche il Sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, insieme alle massime autorità civili e religiose. “La fiaccola che oggi gli atleti Special Olympics hanno portato nella nostra città, con la consueta carica di entusiasmo ed energia positiva – ha poi aggiunto il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” – , non rappresenta solo un momento di festa ma anche uno stimolo ed un richiamo ulteriore, specie per noi amministratori e per l’intera classe dirigente ad ogni livello, a compiere uno sforzo maggiore sul fronte delle politiche rivolte al mondo della disabilità e sul terreno della tutela e della piena affermazione dei diritti fondamentali. Un lavoro che ci vede impegnati ogni giorno – ha poi concluso Versace – con il preciso obiettivo di migliorare il sistema dei servizi ma anche i piccoli aspetti della quotidianità che per una persona con disabilità e per la propria famiglia, rappresentano sempre delle sfide molto impegnative. C’è tantissimo ancora da fare e noi continueremo a camminare al fianco di questo straordinario movimento sportivo e ai suoi campioni speciali che con le loro imprese rendono lustro e onore a tutto il territorio metropolitano”.

Il sentito in bocca al lupo in vista delle prossime avventure sportive è stato poi rivolto agli atleti dal Sindaco f.f. Paolo Brunetti, che ha inoltre sottolineato “la necessità che le istituzioni si impegnino con maggiore determinazione ed attenzione affinché i diritti e i servizi rivolti alle persone con disabilità, vengano sempre assicurati in modo adeguato. La politica non sempre è riuscita a fare tutto ciò e dunque è anche da questi momenti che occorre ripartire, nella consapevolezza che il lavoro da fare è tanto e i ritardi a cui occorre far fronte sono enormi, basti pensare alle carenze di strutture destinate allo sport. Ma lo sforzo e il lavoro che tutti siamo chiamati a portare avanti – ha poi concluso Brunetti – , è anche, anzi soprattutto, di natura culturale. Intervenendo su quelli che, erroneamente, vengono definiti i piccoli gesti della quotidianità, come può essere parcheggiare in un’area per disabili o su un marciapiede, solo per fare un esempio. Questa fiaccola sia, dunque, anche il simbolo di una rinnovata attenzione e sensibilità nei confronti delle fasce più fragili, da parte di tutta la comunità cittadina”.