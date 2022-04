Reggio Calabria, Festa della Liberazione: domani a Maropati il ricordo del partigiano Alioscia

24 Aprile 2022 11:28

L’evento in provincia di Reggio Calabria per omaggiare il partigiano 25enne di Mariopati, fucilato nel cunese

Anche per quest’anno il 25 Aprile 2022 a Maropati (in provincia di Reggio Calabria) sarà ricordato il Partigiano Alioscia e tutti i caduti per la libertà. “La ricorrenza del 25 Aprile, la Festa della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, avvenuta 77 anni fa cade in un momento particolare nel quale la guerra in Ucraina, guerra che sembrava ormai lontana da noi, rischia di far precipitare il mondo verso una nuova catastrofe. Eppure l’esempio e il sacrificio dei Partigiani durante il Secondo Conflitto Mondiale, dovrebbe essere di monito a tutti e invece siamo costretti ancora ad assistere, spesso in diretta, a stragi di innocenti da parte dell’esercito russo. Una comunità si deve adoperare in modo civile e razionale alla ricerca della memoria affinché si possano rafforzare i principi della pace e della non violenza, proprio in ricordo dei tanti giovani ,uomini e donne, che hanno sacrificato la loro vita per dare all’Italia un futuro di pace”. A scriverlo è Aldo Polisena, presidente dell’Associazione Alioscia, che ricorda il partigiano 25enne di Mariopati, fucilato nel cunese.

“Per ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la conquista della libertà ,una delegazione dell’Associazione socio-culturale Alioscia con sede a Maropati e dell’Associazione venticinqueaprile A.M.P.A., assieme all’Amministrazione Comunale di Maropati, nella mattinata di domani ,porteranno un corona di alloro e un fascio di garofani rossi sulla tomba del Partigiano Maropatese e al Monumento dei caduti in Piazza Bettino Craxi”, conclude la nota.