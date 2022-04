Reggio Calabria, Ferrara incontra a Roma i leader nazionali dell’Udc Cesa e De Poli

12 Aprile 2022 10:46

Paolo Ferrara: “Stiamo tracciando una realtà moderata e costruttiva che parli a tutte le forze presenti nella Città Metropolitana di Reggio Calabria”

L’incontro del neocommissario provinciale di Reggio Calabria Paolo Ferrara con il Segretario UDC Lorenzo Cesa e col Presidente Antonio De Poli, svoltosi a Roma presso la sede nazionale del partito, non rappresenta solo un passaggio formale ma sostanziale e strategico per costruire una realtà che parli a tutte le forze moderate presenti nella Città Metropolitana.

Paolo Ferrara: “un dialogo moderato e costruttivo frutto dell’esigenza di confrontarsi, collaborare e lavorare con tutte le realtà civiche e sociali per individuare azioni concrete che guardino con maggiore priorità alle necessità territoriali e alla tutela dei diritti migliorando la qualità della vita. Lavoreremo insieme a chiunque abbia a cuore il futuro di Reggio Calabria, indistintamente dal colore di appartenenza. I problemi non hanno un colore politico, i problemi devono essere risolti. L’UDC ha il dovere di stimolare e affiancare le istituzioni per risolverli. Nei prossimi giorni sono già programmati una serie di incontri per avviare un dialogo con tutte le autorità territoriali per farci portavoce delle istanze e promuovere gli interessi di tutti i cittadini”.