Reggio Calabria, erosione costiera nella zone di Pellaro e Bocale: nessuna buona notizia in vista dell’estate

29 Aprile 2022 18:45

L’estate si avvicina e le zone più colpite dall’erosione costiera di Pellaro e Bocale versano ancora in situazioni critiche: dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria tutto tace

“Siamo ormai a ridosso dell’estate e per le zone più colpite dall’erosione costiera di Pellaro e Bocale nessuna buona notizia di interventi atti a ripristinare i litorali dei quartieri interessati, da parte dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria e della Città Metropolitana.

E’ cosa nota da anni ormai che l’erosione costiera sta intaccando in maniera preoccupante i nostri litorali, negli ultimi decenni ha raggiunto livelli di grande dissesto e, considerata la tendenza dei fenomeni, le prospettive non sono allettanti. A scale temporali ampie, la riduzione degli apporti dei sedimenti da parte delle fiumare (che rappresentano la fonte prioritaria di ripascimento dei litorali e che, per vari motivi, oggi contribuiscono in modo del tutto irrisorio a “ rimpiazzare” i sedimenti che si allontanano irrimediabilmente dalla costa), l’incremento del livello marino e le mareggiate che arrivano a superare l’intero ambito della spiaggia, fino ad interessare anche le porzioni più distali, sono corresponsabili del fenomeno erosivo che ha preso da anni il galoppo. Importante contribuito ha dato a questo fenomeno, il porto di Saline Joniche (comune di Montebello Jonico), esempio di opera portuale mai entrato in funzione e più volte danneggiato dalle mareggiate, è responsabile dei gravissimi fenomeni d’erosione che hanno interessato il tratto di costa sottoflutto compreso tra Saline e Melito Porto Salvo. A nulla o a poco sono valsi gli interventi frettolosi delle autorità competenti; interventi di carattere locale pensati per risolvere delle problematiche con carattere di urgenza, che si sono rivelati insufficienti o inadeguati o addirittura non idonei perché hanno causato ulteriori criticità nelle zone limitrofe , interferendo con il sistema naturale costiero, che è dinamico e molto sensibile ai cambiamenti.

Andando nel particolare della gestione della costa delle zone di Pellaro e Bocale, riteniamo incomprensibile che a distanza di anni non si sappia che fine hanno fatto i fondi (stanziati in circa 500 mila euro) che dovevano andare a salvaguardare la zona costiera delle due cittadine. Sembra che da Palazzo San Giorgio non siano stati presentati alla Città Metropolitana (ente titolare della tutela del litorale) gli elaborati progettuali. Sia i residenti delle zone costiere interessate, sia i titolari di stabilimenti balneari ed attività che si affacciano su tutta questa zona sud, si chiedono e sono preoccupati per i rischi che incombono a causa dell’erosione, evento già successo visto che in 10 anni ben 4 attività balneari hanno dovuto chiudere. Oltre al rispetto ed alla valorizzazione degli aspetti paesaggistici, questa zona del litorale sud della città, è una zona a forte propensione turistica, per cui la salvaguardia delle coste (e del mare) e la mitigazione dei fenomeni corrosivi rappresentano un elemento fondamentale di tutela degli interessi economici della collettività. Ciò ha bisogno di progetti e di programmazione a lungo termine, non solo emergenziale. Non ci si deve infatti ridurre ad agire “in urgenza” per sopperire a situazioni di rischio incombente, ma prediligere progetti che vadano a ripristinare la normale dinamicità delle coste, che a luoghi sottrae e a luoghi concede, con variazioni anche importanti nel medio-lungo termine. Si dovrebbero favorire i processi di ripascimento delle spiagge, prediligendo interventi di conservazione dei sedimenti, senza tuttavia precludere il transito di materiale movimentato dalle correnti marine, dal moto ondoso, dal vento, dalle mareggiate. E bisognerebbe poi monitorare la funzionalità delle azioni messe in campo, per poter migliorare gli interventi attuati o porvi rimedio qualora i risultati si discostassero da quelli attesi.

In tutto ciò quanto esposto però, l’attuale amministrazione dimostra la propria inadeguatezza in tema di salvaguardia di beni naturali e di turismo. Ci si chiede il perché di questa nefasta inerzia e come l’amministrazione intende porvi rimedio: la stagione estiva è alle porte!”. Lo afferma in una nota “Ancora Italia Calabria“, sezione Pellaro-Reggio Calabria.