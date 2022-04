Reggio Calabria: eletta la nuova segreteria del Pd a Melito di Porto Salvo

16 Aprile 2022 12:51

L’assemblea, molto partecipata, ha eletto Enzo Russo alla carica di Segretario

Il Circolo Melito di Porto Salvo del Partito Democratico rende noto che, il 13 aprile scorso, si è tenuto il congresso di Circolo, alla presenza del delegato provinciale, Carmen Latella. L’assemblea, molto partecipata, ha eletto Enzo Russo alla carica di Segretario. In tale occasione, è stato eletto anche il Direttivo del Circolo, che sarà composto da: Domenico Marcianò, Serena Minicuci, Luisa Nipote, Carmelo Nucera, Franco Pompeo Orlando, Anna Maria Reggio. Tale momento congressuale ha segnato la fine di una lunga fase di commissariamento del Circolo, chiamando Enzo Russo a guidarne il rilancio. “Sfida raccolta con entusiasmo dal neo Segretario, che ha chiesto la fiducia degli iscritti, finalizzando l’incarico alla costruzione di un partito aperto al territorio, che sappia, soprattutto, riconquistare la fiducia dei cittadini e che sappia svolgere appieno il ruolo che l’art. 49 della Costituzione riconosce appunto ai partiti politici, quello di concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale, nel nostro caso quella locale”, si legge nella nota.

Gli altri obiettivi della sua proposta politica puntano ad immaginare un partito:

che lavori unito dopo la fase congressuale , pur nella diversità delle idee e delle aspettative di ciascuno;

che riesca a colmare il vuoto derivante dall’assenza nel nostro comune dei partiti politici negli ultimi anni;

che riesca ad attivare un dialogo costante con i rappresentanti locali, metropolitani e regionali dello stesso;

che sia presente sul territorio e che sappia proporre soluzioni ai problemi dei cittadini ad iniziare dall’emergenza sanitaria e dall’erogazione dei servizi pubblici essenziali;

che faccia ritornare Melito ad occupare un ruolo centrale sul territorio ;

che sia in grado di sviluppare la nuova classe politica dirigente locale ;

che, infine, riesca a realizzare un progetto politico sul territorio che possa costituire la base per le prossime esperienze amministrative locali.

Il Segretario, Enzo Russo, ringrazia gli iscritti per l’attenzione e la disponibilità dimostrata, convinto della qualità del capitale umano, di cui il circolo dispone, affinché si apra una stagione nuova per il partito e per la comunità melitese.