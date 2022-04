Reggio Calabria: Elena Francese aderisce a Fratelli d’Italia

10 Aprile 2022 09:17

La nota di Denis Nesci, Commissario provinciale Reggio Calabria: “il vice Sindaco di San Pietro di Caridà aderisce a Fdi”

Un altro ingresso nella sezione di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria. Elena Francese, vice Sindaco di San Pietro di Caridà, entra nel partito di Giorgia Meloni. Un altro amministratore che entra a far parte della compagine guidata da Denis Nesci, il quale sottolinea che “tanti uomini e tante donne stanno sposando il progetto del nostro partito. A farlo sono soprattutto profili impegnati dentro le istituzioni, e questo è un fatto di straordinaria importanza per l’attività di consolidamento che da mesi abbiamo intrapreso. Il nostro percorso non si ferma, anzi, avanza a ritmi serrati proprio per garantire a tutti i territori un’offerta politica coerente ai temi e alle battaglie che Fratelli d’Italia mette in campo a livello nazionale”.