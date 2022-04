Reggio Calabria, due perdite di acqua con enorme cratere in via Giulia | FOTO

3 Aprile 2022 19:15

Reggio Calabria: la rete idrica della città è assolutamente inadeguata e vecchia, due perdite di acqua con enorme cratere in via Giulia. Le immagini

L’acqua è un bene indispensabile e primario ma a Reggio Calabria si disperde a causa di una rete idrica assolutamente inadeguata e vecchia. A ciò va aggiunto la lentezza con la quale si sistemano le varie perdite che sopraggiungono in molte zone della città e questo è una delle cause della mancanza di acqua nelle case. Da registrare, quest’oggi, due perdite di acqua: una in via Giulia incrocio via Aschenez, l’altra in via Giulia incrocio via Demetrio Tripepi: proprio quest’ultima ha creato un enorme cratere che crea disagi agli automobilisti ed ai pedoni, come si evince dalle FOTO a corredo dell’articolo.