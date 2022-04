Reggio Calabria: a Piazza Duomo la prossima tappa del Bibliobus

8 Aprile 2022 12:58

Sarà domenica 10 aprile 2022 dalle 10:00 alle 12:30, in piazza Duomo a Reggio Calabria, la prossima tappa del Bibliobus in giro per la città

Sarà domenica 10 aprile 2022 dalle 10:00 alle 12:30, in piazza Duomo a Reggio Calabria, la prossima tappa del Bibliobus in giro per la città. L’occasione giusta per prendere e lasciare libri (esclusi quelli di testo) nella nostra biblioteca mobile. Il servizio che da anni arricchisce il tessuto culturale della città, conferma con i dati di utilizzo il valore della cultura portata quartiere per quartiere. Hanno fruito del servizio oltre 1500 adulti e 1850 bambini, sono stati prestati 4202 libri, per la giornata del 10 aprile il servizio sarà gestito in collaborazione con l’Associazione Culturale Magnolia che già si occupa, unitamente ad altre realtà associative, delle “piccole biblioteche diffuse” in città. Il bibliobus è stato un amico fidato puntuale ad ogni tappa, garantendo il prestito dei libri e offrendo consigli di lettura, laboratori, attività curate da biblioanimatori per piccoli e grandi, a bordo sono presenti tantissimi volumi per bambini e per adulti: narrativa, saggistica, tempo libero, fumetti e audiolibri disponibili. Per chi volesse partecipare, contestualmente in piazza Duomo, vi saranno laboratori ed animazione tenuti ed organizzati da altre associazioni.

Per saperne di più su tappe e orari si può consultare www.atam.rc.it oppure scrivere a bibliobus@atam-rc.it.

È possibile contattare direttamente il Bibliobus sulla propria pagina facebook https://www.facebook.com/bibliobusRC/.