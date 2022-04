Reggio Calabria: domani presso la Sala Giuffrè della Villetta De Nava iniziativa dedicata al “copyright”

13 Aprile 2022 16:26

Reggio Calabria: l’Avv. Duilia Delfino, specialista in proprietà intellettuale e diritto industriale, terrà una conversazione dedicata al “copyright”

Promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca De Nava, nell’ambito degli incontri realizzati presso la Biblioteca con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, giovedì 14 aprile alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Villetta De Nava, l’Avv. Duilia Delfino, specialista in proprietà intellettuale e diritto industriale (marchi, brevetti, franchising, diritto d’autore, copyright, privacy, blockchain, intelligenza artificiale), con pluriennale esperienza nei settori del diritto industriale e della proprietà intellettuale presso prestigiosi studi legali di Milano, terrà una conversazione dedicata al “copyright” (diritto di copia) – o meglio “diritto d’Autore” – un termine nel quale ci imbattiamo spesso nella nostra vita di tutti i giorni. Nato per difendere la umana creatività da ogni contraffazione e falsificazione esso si impone oggi quale tutela e difesa di questa stessa creatività al fine di riconoscere al creatore il pieno e totale godimento, anche economico, della sua opera. Potrebbe sembrare quello del copyright un concetto astratto e meramente giuridico – ed ovviamente lo è – ma esso accompagna la nostra vita quotidiana, nella scelta di un copertina per il proprio libro di narrativa o poesia; nell’adottare una immagine per un invito o una brochure per un particolare evento culturale o artistico; nell’utilizzo di un video o di immagini volte ad illustrare un particolare tema. Sia che si tratti di arte o cinema o musica o attività più propriamente industriali ed economiche, il copyright ci rammenta che spesso, quasi sempre, esiste un detentore di diritti di cui occorre tenere conto. Nel corso dell’incontro sarà consegnato alla studiosa del Premio Anassilaos Mimosa 2022 non ritirato nella cerimonia dell’8 marzo scorso.