Reggio Calabria: domani al Castello Aragonese la presentazione del volume “Uluc Alì” – Il rinnegato di Nicodemo Misiti

18 Aprile 2022 10:19

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, presenta il romanzo “Uluc Alì” – Il rinnegato di Nicodemo Misiti: i dettagli dell’evento

Martedì 19 aprile 2022, alle ore 16:30, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del comune di Reggio Calabria, presenta il romanzo “Uluc Alì” – Il rinnegato di Nicodemo Misiti, Dialoghi Edizione. Introducono l’incontro Irene Calabrò, assessore alla Cultura, e Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis. Interverranno: Nicodemo Misiti, etnolinguista, storico e fotografo, Antonio Salvati, giudice e scrittore.

Il protagonista del libro, entrato in possesso di un antico diario che racconta la storia di Giovanni Dionigi Galeni, nato a Le Castella nel 1519, catturato dai turchi durante una scorreria in Calabria, col passare degli anni, con il nome di Uluç Alì, divenne un grande pirata e un grande stratega navale. La storia avventurosa del protagonista del romanzo, ripercorre i luoghi delle scorrerie del pirata Uluç Ali e presto, attraverso il ritrovamento di una pergamena, si renderà conto di essere sulle tracce di un misterioso tesoro. Nicodemo Misiti, etnolinguista, storico e fotografo ha realizzato mostre personali in Italia, Brasile, Argentina e Germania. Nel 2018 ha pubblicato il libro fotogra-fico Luci & Ombre. Tradizioni Millenarie del Sud Italia (edito dal Ministero della Cultura del Brasile).