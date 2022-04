Reggio Calabria, i consiglieri comunali di Forza Italia: “disservizi idrici a Vito, cittadini senza assistenza”

28 Aprile 2022 22:36

Reggio Calabria, i consiglieri comunali di Forza Italia: “Zona Vito, un’altra importante e popolare zona della città, priva dell’acqua corrente a causa di un guasto”

“Ancora disagi alla rete idrica. Ci risiamo. Purtroppo ci risiamo. Zona Vito, un’altra importante e popolare zona di Reggio Calabria, priva dell’acqua corrente a causa di un guasto. Non è tanto il guasto in sé che può verificarsi ovunque, anche nelle Città caratterizzate da un livello alto dei servizi offerti“. E’ quanto affermano i Consiglieri Comunali di Forza Italia Antonino Caridi, Federico Milia, Antonino Maiolino. “Il problema – proseguono– è legato alla circostanza che i nostri concittadini dovranno subire il disagio per ancora parecchi giorni, senza che possano almeno giovare dell’impiego di un’autobotte. Una Città così importante come la nostra, con i frequenti disagi idrici cui i cittadini sono costretti ad assistere, priva di un mezzo di emergenza. A giustificare l’operato di questa Amministrazione Comunale non possiamo neanche accampare la scusante della non prevedibilità in quanto, a causa delle continue emergenze legate alla fornitura di acqua (da ultimo come dimenticare i disagi degli Uffici Comunali e Giudiziari allocati al CEDIR), è da mesi che segnaliamo l’opportunità, diventata oramai necessità, di dotare l’Ente di un mezzo di tal tipo. Siffatta esigenza è diventata ancora più pressante adesso, visto l’avvicinarsi del periodo estivo. Tuttavia, anche questa volta, chi è chiamato ad affrontare la problematica fa orecchie da mercante, ma ancora a discapito dei cittadini. E se i presupposti sono questi, se si continua ad amministrare la cosa pubblica con assoluta incompetenza e superficialità e/o, comunque, sottovalutando il problema, evitando di affrontare la questione con determinazione, la popolazione sarà costretta a subire ulteriori sofferenze, che non si addicono certamente ad una Città civile come è Reggio Calabria. Attendiamo risposte”, concludono.