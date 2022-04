Reggio Calabria, disservizi idrici a Pellaro. Un lettore si rivolge ai politici: “fatevi un esame di coscienza e bocciatevi”

21 Aprile 2022 18:34

Disservizi idrici nella zona di Campicello-Trapezi a Pellaro: le segnalazioni dei cittadini restano senza risposta. Un lettore indignato espone la propria riflessione accompagnata da una lettera inviata al sindaco f.f Brunetti

Ancora una volta ci troviamo a parlare di disservizi idrici a Reggio Calabria. Siamo nel 2022 e nel “primo mondo”, nella sviluppata e tecnologica Italia, ma nella punta all’estremo Sud dello Stivale si fa ancora i conti con la mancanza dell’acqua. A dirla tutta, un problema atavico in città. Un lettore, indignato per la situazione attuale, ha segnalato alla redazione di StrettoWeb la situazione della zona Campicello-Trapezi in quel di Pellaro, afflitta da disservizi idrici da una settimana. Problema segnalato dai cittadini a chi di competenza, ma senza ottenere alcuna risposta.

Di seguito riportiamo la riflessione del nostro lettore che spiega di aver inviato una: “PEC al Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria per la segnalazione di un disservizio idrico a Pellaro zona Campicello-Trapezi, a distanza di una settimana dalla comunicazione, siamo ancora in attesa di una risposta e/o soluzione del problema segnalato. Stiamo vivendo un tempo molto buio sul piano della qualità della rappresentanza di una classe politica e dirigenziale che non valorizza la società civile, con la partecipazione attiva dei cittadini.

Una buona governance a livello locale può diventare uno strumento pratico per migliorare la qualità della vita. Erroneamente si pensa che la cittadinanza attiva si esprima ogni cinque anni attraverso il voto: ricordo che “la sovranità appartiene al popolo”, i nostri Padri costituenti hanno scelto l’espressione forte “appartiene”, che è un termine molto preciso.

In altre parole la cittadinanza attiva diceva Aristotele:” iniziare delle buone abitudini le fa poi diventare consuetudini e pratiche facili da ripetere”, noi purtroppo siamo radicati in una regione storicamente complessa, dove è radicata una cultura della delega, in questo quadro, noi cittadini stiamo subendo, perché non riusciamo a mettere a nudo i comportamenti scorretti.

Un altro fattore della democrazia rappresentativa è costituito dal venir meno del rapporto, fino a due decenni fa mediato dai grandi partiti di massa, tra società e istituzioni. E’ crollata la credibilità dei partiti, è scomparsa la militanza e la passione che animavano la loro vita interna e, con esse, la partecipazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita politica. Mi auguro in un risveglio delle coscienze, parlo di chi ha impostato una politica di chiusura e di esclusione che è diventata intollerabile. Oggi dico ai politici, fatevi un esame di coscienza e bocciatevi“.

Di seguito la lettera inviata al sindaco f.f. Brunetti dal nostro lettore:

“La presente per richiedere un intervento urgente, manca da quasi 10 giomi l’acqua

nella zona di Campicello a Pellaro. I disagi aumentano sempre di più per numerose

famiglie a causa di questa prolungata sospensione della fornitura idrica, senza

sapere la causa della mancata erogazione.

E’ diventata una consuetudine che improvvisamente viene interrotto il servizio oi

erogazione idrica senza neanche comunicarlo ai cittadini che restano ignari ad

aspettare che il servizio venga ripristinato, ciò dovrebbe essere configurato come un

reato, sicuramente la giurisprudenza è su questa linea.

L’erogazione dell’acqua costituisce un servizio pubblico essenziale e la sua

improvvisa quanto ingiustificata interruzione arreca dei danni rilevanti

L’Amministrazione sta creando notevoli disagi a seguito dell’omessa fornitura di

acqua potabile mai programmata e/o comunicata ai cittadini.

I disagi riscontrati sono ormai noti, come la difficoltà all’igiene personale e della

casa, l’impossibilita di usare acqua calda, la necessita di soddisfare le esigenze

di vita primarie e basilari, disagi che si ripercuotono sul diritto alla qualità della vita

di un‘intera popolazione e ancor di più su bambini, anziani e disabili.

Oggi viviamo in una Terra dove da decenni prevale l’interesse di parte a discapito di

quello collettivo e ancora una volta il cittadino resta inerme a queste vessazioni.

Io mi auguro che si intervenga subito, però rimane evidente un’accentuata

discriminazione nei confronti di persone che soffrono già di un elevato disagio

sociale, ma è ancor più evidente che emergono gravi inadempienze da parte di chi

avrebbe dovuto dare attuazione del servizio o quanto meno fornire una minima

comunicazione e giustificazione sulle eventuali ragioni di tali disservizi.

Ricordo sempre che la periferia dovrebbe essere più attenzionata, una buona

amministrazione si adopera per rendere i quartieri più belli e più sicuri.

Una buona amministrazione sa ascoltare le persone e le rende partecipi nel

momento in cui si organizzano eventi, manifestazioni riguardanti la città, una buona

amministrazione sa dare soluzioni e sa risolvere i problemi”.