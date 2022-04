21 Aprile 2022 16:57

Una situazione di grave degrado è stata segnalata al cimitero di Condera, zona nord di Reggio Calabria. Come si può vedere dal video in basso, infatti, dei calcinacci si sono completamente staccati da una parte di tetto, finendo la sua corsa a terra, proprio dove sono di passaggio numerosi visitatori ogni giorno. Non mancano, dunque, i rischi all’incolumità delle persone, ma con le numerose segnalazioni la speranza è che il problema possa essere risolto.