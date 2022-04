Reggio Calabria: costituita una nuova Associazione Volontari di Protezione Civile denominata “San Giorgio”

11 Aprile 2022 11:26

Costituita a Reggio Calabria il 1 febbraio 2022 una nuova Associazione Volontari di Protezione Civile denominata “San Giorgio”, organizzazione ODV regolarmente iscritta al registro del terzo settore. La nuova Associazione è stata fondata da personale esperto che già militava in altre Associazioni o Gruppi di volontariato, persone e amici che hanno voluto in questo modo darsi autonomia entrando però in una rete Nazionale di volontariato che potrà solo accrescere le conoscenze e le esperienze del gruppo. La richiesta di affiliazione alla colonna mobile nazionale, infatti, è in itinere anche se formalmente accettata dai nostri referenti, si rimane in attesa dell’ufficializzazione da parte del Dipartimento. L’associazione, che conta al momento già oltre 18 volontari, ha provveduto subito anche all’iscrizione all’albo regionale di Protezione Civile Calabria e si attende la determina definitiva dopo aver inserito regolarmente la richiesta sul nuovo sistema telematico regionale PC2. La Protezione Civile “San Giorgio” opera in prevalenza nell’ambito del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ma, come detto, grazie all’iscrizione in colonna mobile nazionale, potrà rispondere a chiamate e attivazioni per emergenze su tutto il territorio italiano. Tutti i volontari saranno formati in modo da poter intervenire in tutta sicurezza e con professionalità, oltre a varie specializzazioni che ogni volontario potrà seguire formandosi in base alle proprie caratteristiche e capacità; i volontari iscritti, infatti, potranno seguire un preciso percorso formativo affiancati da esperti istruttori nazionali grazie alla collaborazione attiva con la Scuola Italiana di Protezione Civile (S.I.P.C.), ente associativo nazionale di formazione del volontario di protezione civile e non solo, del quale il presidente della Protezione Civile San Giorgio è ufficialmente referente territoriale e istruttore.

L’associazione Volontari di Protezione Civile “San Giorgio” di Reggio Calabria, che nasce con il preciso scopo di supportare la popolazione e le istituzioni nelle emergenze che spesso purtroppo affliggono la comunità, sia in inverno che in estate, lancia oggi la campagna di reclutamento volontari 2022. I candidati possono scegliere se dare la propria disponibilità solo in caso di maxi eventi/calamità oppure se partecipare in maniera attiva e continuativa alle attività di Protezione Civile o attività di Volontariato in genere, anche se con impegni ridotti e comunque di libera scelta trattandosi di volontariato. I requisiti richiesti sono: età compresa tra i 18 e i 65 anni, sana e robusta costituzione, tanta passione e spirito di sacrificio. I minori dai 16 anni e fino al compimento della maggiore età, previa autorizzazione dei genitori, non saranno operativi, ma svolgeranno solo compiti ausiliari e non potranno partecipare in prima linea a situazioni di emergenza.

È possibile presentare la propria candidatura attraverso il modulo on line: https://forms.gle/YAfnyTLTNGgUq3KEA. Le candidature pervenute verranno sottoposte ad un colloquio conoscitivo per la verifica dei requisiti e la valutazione delle competenze. Vi ricordiamo che potrete contattarci al numero di telefono 376 005 0302 per qualsiasi informazione, siamo presenti anche sui social facebook e instagram.