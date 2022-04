Reggio Calabria, il 25 aprile torna la Corrireggio: novità, percorso e programma. Correranno anche i Bronzi! | INTERVISTA

19 Aprile 2022 14:39

Torna in presenza la Corrireggio 2022: un’intera settimana di sport e iniziative che terminerà il 25 aprile con la corsa podistica. Le novità, il percorso e il calendario delle iniziative. Parteciperanno anche i Bronzi di Riace!

Dopo due anni di assenza, dovuti all’emergenza pandemica e alle ristrettezze imposte dal governo, la Corrireggio lascia la sua temporanea veste social e torna finalmente in presenza presso il Lungomare di Reggio Calabria. Non casuale, a tal proposito, il nome affiancato al programma delle iniziative, la “Festa del Ritorno“. A partire da mercoledì 20 aprile, una serie di iniziative accompagneranno la settimane che porterà fino alla data del 25 aprile (ore 10:45), data della corsa podistica nella doppia veste non competitiva e competitiva. Una data non casuale, quella della Festa della Liberazione, per una manifestazione che vuole lasciarsi alle spalle il Covid e dire no a tutte le guerre. A tal proposito, nel giorno della corsa ci sarà il “Corridoio Arcobaleno per la pace“, un presidio colorato e vivace anche dal punto di vista coreografico, formato da tante associazioni, società sportive, volontari della Protezione Civile, e comuni cittadini che parteciperanno in vari modi alla Corrireggio.

Impossibile non fare riferimento ai Bronzi di Riace e al 50° anniversario del loro ritrovamento. I Bronzi saranno ospiti graditi della manifestazione attraverso le magliette che saranno distribuite ai partecipanti, ma non solo. I preziosi regali del mare di Calabria, simbolo della bellezza in tutte le sue forme, saranno la fonte d’ispirazione del murale, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in un punto del percorso della corsa, il muro di protezione e separazione della linea ferrata nella zona tra Via Fortino a Mare e area Tempietto. Una manifestazione che, con il patrocinio di Legambiente, si pone anche l’obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche della città.

Ai microfoni di StrettoWeb, Nuccio Barillà, organizzatore dell’evento, commenta così il ritorno della corsa: “c’è una certa emozione nel riprendere. Il titolo “La Festa del ritorno” indica la gioia di potersi ritrovare dopo la pandemia, ma anche la voglia di riprendere a camminare, riprendere la vita normale, tenendo conto di ciò che abbiamo trascorso. È una manifestazione del segno del ‘salutare’, nel senso della salute, ma anche del relazionarsi con l’altro. La cura attraverso l’esercizio fisico, che quando non era possibile uscire avvertivamo come bisogno, aiuta molto a recuperare un rapporto con se stessi, col proprio corpo e con gli altri“.

Il percorso

Nuccio Barillà presenta così le novità del tracciato dell’edizione 2022: “il percorso non competitivo sarà lungo 4.5 km, quello della gara podistica 13.5 kmg. Quest’anno ci sarà l’arrivo previsto all’Arena Lido, nel nuovo Waterfront. Dal punto di vista sportivo, gli atleti che solitamente viravano nella zona dell’aiuola, dove oggi ci sono le Colonne di Tresoldi, saliranno dalla Rampa di Rada dei Giunchi: questo rende più spettacolare il percorso, crea selezione, rende più suggestiva la corsa“.

Percorso della CORSA A PASSO LIBERO NON COMPETITIVA (4,5 km)

Piazza Indipendenza (PARTENZA in prossimità della Stele Falcomatà) > Lungomare Falcomatà > Via Missori >

Stazione Centrale > Via Barlaam > Sottopasso Ferrovia (argine Calopinace) > Via Fortino a Mare (VIRAGGIO) >

Via Rada delle Mura Greche > Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III > Zona Lido Comunale > Piazzale Arena Lido (ARRIVO).

Percorso della GARA PODISTICA PER GLI ATLETI (13,5 km)

Piazza Indipendenza (PARTENZA in prossimità della Stele Falcomatà) > Lungomare Falcomatà > Via Missori >

Stazione Centrale > Via Barlaam > Sottopasso Ferrovia (argine Calopinace) > Via Fortino a Mare (VIRAGGIO) >

Via Rada delle Mura Greche > Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III > Zona Lido Comunale > RAMPA Via Rada Giunchi > Viale Genoese Zerbi > Piazza Indipendenza > Lungomare Falcomatà > Via Missori > Stazione Centrale > Via Barlaam > Sottopasso Ferrovia > Via Fortino a Mare (VIRAGGIO) – Via Rada della Mura Greche > Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III > Zona Lido Comunale > RAMPA Via Rada Giunchi > Viale Genoese Zerbi > Piazza Indipendenza > Lungomare Falcomatà > Via Missori > Stazione Centrale > Via Barlaam > Sottopasso Ferrovia > Via Fortino a Mare (VIRAGGIO) – Via Rada della Mura Greche > Passeggiata a mare Vittorio Emanuele III > Zona Lido Comunale > Piazzale Arena Lido (ARRIVO).

Il programma della Corrireggio 2022 e tutte le attività collegate

MARTEDI 19 APRILE 2022

ore 10,30 – Sala Biblioteca “Gilda Trisolini”

Palazzo ‘C. Alvaro della Citta Metropolitana – Piazza Italia – Reggio Calabria

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE CORRIREGGIO 2022

MERCOLEDI 20 APRILE 2022

ore 17.00 – Biblioteca Comunale “P. De Nava” – Via D. Tripepi n. 9 – Reggio Calabria

UN MODO PER DIRCI GRAZIE

proiezione del filmato “LA CORRIREGGIO FANTASTICA 2020 & 2021”

ospiti Anna Barbaro (vincitrice della medaglia d’argento alle Paraolimpiadi di Tokio)

e molti altri testimonial e amici della Corrireggio

GIOVEDI 21 APRILE 2022

ore 9:30 – Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci’ – Reggio Calabria

proiezione del film “L’AFIDE E LA FORMICA” di Mario Vitale

a cura del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini”

dialogo con gli studenti con il contributo speciale dei testimonial

Cristina Parku (attrice reggina protagonista del film, accanto a Beppe Fiorello) e Alessio Praticò (attore reggino)

ore 15.30/18.00 – PalaColorCSI – Pellaro

Torneo di Minibasket CANESTRI DI PACE

a cura del CSI-Centro Sportivo Italiano

in campo bambine e bambini delle società sportive del territorio

VENERDI 22 APRILE 2022

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA.

ore 17.00 – Arghillà – Ecolandia – Sala “G. Spinelli”

RIPARTIRE DA QUI INSIEME

Idee, esperienze, progetti veri per piantare bellezza e vivibilità

insieme al Coordinamento di Quartiere Arghillà

confronto con Amministratori, Associazioni e Cittadini

proiezione del filmato “IL SOGNO CIVICO DELL’ECOQUARTIERE”

Presentazione progetto di forestazione urbana “MOSAICO VERDE” di Legambiente e AzzeroCO2

DOMENICA 24 APRILE 2022

CAMMINI DI PACE E SOLIDARIETA’

ore 9.00/17.00- Via Lia (uscita autostrada) — Reggio Calabria

ESCURSIONE CAMMINIAMO PER LA PACE

da via Lia a Sant’Anna di Ortì e ritorno lungo il Sentiero Italia (n° 101) – Visita ai fortini di Pentimele a cura del CAI Centro Alpino Italiano “Sezione Aspromonte

TARIIQ

ore 11.00- Piazza Italia – Reggio Calabria

spettacolo di teatro di strada dei Pagliacci Clandestini

Tappa staffetta artistica nazionale “Sulla stessa Rotta”

LUNEDI 25 APRILE 2022

Piazza Indipendenza – Reggio Calabria

40″ CORRIREGGIO

corsa podistica competitiva e corsa podistica per tutti

ore 9.00 – Raduno e iscrizioni – Lungomare Stele “I. Falcomatà”

ore 10.00 – Circolo Velico Reggio – Rada dei Giunchi

Regata Velica con TROFEO CORRIREGGIO a cura della FIV-Federazione Italiana Vela

ore 10.00- CORRIDOIO DI PACE Camminiamo e corriamo insieme. Per la pace. Contro tutte le guerre.

con la partecipazione di associazioni, volontari, rappresentanti istituzionali, atleti e cittadini

ore 10.20 – Consegna dei Premi Corrireggio alle virtù civiche e sportive

ore 10.45 – Partenza della Corrireggio – Corsa podistica competitiva e non competitiva

testimonial Alessia Bellino

Zona Tempietto lungo il percorso di gara

murales: “Ripartiamo dalla Bellezza” dedicato ai 50 anni del ritrovamento dei Bronzi

a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti e Legambiente

SABATO 30 APRILE 2022

ore 17.00 – Salone “F. Perri” di Palazzo “C, Alvaro” della Città Metropolitana – Piazza Italia – Reggio Calabria

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA 40ª CORRIREGGIO