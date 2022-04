Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale: i punti all’ordine del giorno

14 Aprile 2022 13:17

Convocato il Consiglio Comunale di Reggio Calabria: i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 19.04.2022 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Approvazione schema di accordo tra il Comune di Reggio Calabria e la presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1 Comma 572 e SS. della L.234/2021; Debiti fuori bilancio: riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio scaturente da titoli esecutivi notificati nel mese di settembre 2021; Debiti fuori bilancio: riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio scaturente da titoli esecutivi notificati nel mese di ottobre 2021; Debiti fuori bilancio da sentenze esecutive notificate nel mese di novembre 2021; Riconoscimento debito fuori bilancio ex Art. 194 Lett. A) sentenza n. 302/2020 e sentenza n. 673/2020 Crucitti Antonino; Debiti fuori bilancio: riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio scaturente da titoli esecutivi notificati nel mese di novembre 2021; Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’Art. 194 Lett. A) del D. Lgs. 267/2000 – Sentenza 1193/2020 – Corte di Appello Firenze – Cont. 66971/C Gm S.r.l. . Comune di Reggio Calabria.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 20.04.2022 alle ore 9.00.