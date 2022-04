Reggio Calabria, continuano gli incontri organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà”

26 Aprile 2022 09:10

Reggio Calabria: continuano gli incontri da remoto organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà”. Il nuovo incontro sul tema “La grotta della Monaca di Sant’Agata di Esaro”

Il prossimo 29 aprile sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, sarà disponibile la conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “La grotta della Monaca di Sant’Agata di Esaro”. La giornata di studi, organizzata dal sodalizio organizzatore reggino, rappresenta l’inizio di una collaborazione culturale con il Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici”. Si tratta di un importante organismo associativo nato con la precisa finalità di promuovere campagne di ricerca speleologica nella regione Calabria, diffondendo in vari modi i risultati conseguiti con le proprie indagini. Sant’Agata di Esaro è un Comune ricadente nell’area silana ed è ubicato sull’alta valle dell’Esaro, su una rupe, a picco sull’Esaro, tra un remoto groviglio di montagne che si estendono parallele al Mar Tirreno. Il territorio è ricco di numerosi luoghi caratteristici, fra i quali spicca “Grotta della Monaca”, una cavità preistorica sita a 2 km dal centro abitato sulla parete del Monte Cuppone a 600 m s.l.m. Chiamata così per una formazione all’interno della Grotta che ricorda il volto di una monaca. Si sviluppa per mezzo chilometro ed è divisa in tre settori: Pre-grotta, Sala dei Pipistrelli e Cunicoli terminali. La Pre Grotta rappresenta l’entrata della Grotta e, attraverso un corridoio stretto, detto “Diaframma”, si accede alla Sala dei Pipistrelli chiamata così per la numerosa presenza di Pipistrelli che con i loro escrementi ricoprono la base della grotta. Alla base troviamo i tre Cunicoli terminali ed il più lungo si snoda per 60 metri. Una campagna di esplorazioni e scavi archeologici iniziati a metà degli anni Novanta dal Centro Regionale di Speleologia “Enzo dei Medici” e dall’Università degli Studi di Bari ha permesso di inserire il sito fra i più importanti e ben conservati d’Europa. L’uomo inizia a frequentare la grotta fin dal Paleolitico superiore fino all’età post-medievale, con momenti di intensa attività dalla tarda età neolitica, quando ebbe inizio l’estrazione intensiva di ferro e rame.

Le attività estrattive ci hanno lasciato preziose testimonianze (utensili da lavoro, impronte di scavo, muretti a secco). Successivamente, nel corso dell’età del Bronzo, gli ambienti più profondi della cavità hanno accolto un vasto sepolcreto, costituito da almeno un centinaio di inumazioni. Queste alcune delle cifre che saranno oggetto di analisi da parte della dott.ssa Antonella Laino. Archeologa e speleologa, attualmente specializzanda in Archeologia Classica presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi della Basilicata con sede a Matera. Si occupa dello studio di reperti di epoca greco-romana provenienti da alcuni siti ipogei dell’Italia meridionale, riversando particolare attenzione ai culti in essi praticati. Dal 2011 ha preso parte a campagne di scavo archeologico in diversi contesti sotterranei, nonché ad attività di documentazione in laboratorio e in grotta; dal 2014 ricopre la carica di Segretaria del CRS “Enzo dei Medici” ed è responsabile del Laboratorio-Deposito di paletnologia del Centro di Ricerca speleo-archeologica con sede in Sant’Agata di Esaro.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme dei Social Network presenti nella rete, a far data da venerdì 29 aprile.