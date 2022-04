Reggio Calabria, Marcianò torna al Consiglio Comunale: martedì la conferenza di Filomena Iatì

30 Aprile 2022 10:52

Superati i termini della sospensione di 18 mesi, per effetto della legge Severino, l’ex candidato sindaco Angela Marcianò si prepara a fare ritorno nelle aule di Palazzo San Giorgio. A conclusione del mandato di consigliere comunale a Reggio Calabria, in sostituzione proprio della Prof.ssa Marcianò, l’Avv. Filomena Iatì fornirà un dettagliato resoconto sulle attività più importanti poste in essere nel corso dei diciotto mesi di mandato consiliare. La relazione si terrà martedì 3 maggio alle ore 10.30, presso la Libreria Culture di via Zaleuco, e illustrerà l’intensa attività di vigilanza e controllo svolta quotidianamente, dal 26 ottobre 2020 al 26 aprile 2022, le iniziative intraprese sugli atti e le decisioni assunte dall’Amministrazione Comunale nonché quella propositiva messa in campo insieme al proprio movimento Impegno e Identità sia in sede di commissioni consiliari che di consiglio comunale.