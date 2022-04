Reggio Calabria, l’accusa: “estate senza programmazione, città gestita da una banda di ‘improvvisatori seriali'”

5 Aprile 2022 13:04

Reggio Attiva e Reggio Sette Punto Zero hanno tenuto una conferenza stampa dall’emblematico titolo “L’estate sta arrivando… e Reggio non lo sa” per chiedere chiarezza soprattutto su Lido Comunale, dehoors in Via Marina alta, tapis roulant e Tempietto

La stagione estiva si avvicina sempre più, ma l’amministrazione Comunale di Reggio Calabria si starebbe facendo trovare impreparata e sprovvista di programmazione. E’ quanto hanno voluto denunciare questa mattina Giuseppe Sergi ed Ernesto Siclari, rispettivamente presidenti di Reggio Attiva e Reggio Sette Punto Zero, nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina presso il gazebo di Chapeau Restaurant Wine Bar e dall’emblematico titolo “L’estate sta arrivando… e Reggio non lo sa”. “Non vogliamo stare in silenzio, esercitiamo il nostro diritto di protesta e vogliamo portare avanti una serie di battaglie”, affermano Sergi e Siclari.

“Si potrebbe parlare di tanti argomenti: del Lido Comunale, del ponte di collegamento col parco Lineare Sud, del tapis roulant e, soprattutto, dei Bronzi di Riace che ci rappresentano nel mondo e festeggiano il 50° anniversario del ritrovamento. L’amministrazione Comunale, piuttosto che alzarsi dal tavolo regionale, avrebbe dovuto mettere in piedi una programmazione seria già da diversi mesi”, sottolinea ai microfoni dei giornalisti presenti Ernesto Siclari. “Quando parlo di turismo – prosegue – , sia del mare che della montagna, perché non coinvolgere le università e i professionisti che si stanno formando? Stiamo parlando di dilettantismo più assoluto e di incapacità”. La soluzione, secondo il presidente di Reggio Sette Punto Zero è quella di sedersi ad un tavolo e coinvolgere tutte la parti sociali per realizzare una programmazione concreta e coordinata: “con tutto il rispetto per il ff Paolo Brunetti, serve un Sindaco vero, votato dai cittadini che batta i pugni per i problemi seri”.

“Nelle altre città di mare l’estate è arrivata, da noi invece, arriveremo a luglio senza sapere cosa succederà al Lido Comunale e ai dehors, altra infelice iniziativa promossa lo scorso anno. Perché non basta parlare di aeroporto e alta velocità, il turista ha bisogno anche delle motivazioni per venire a Reggio Calabria e purtroppo, per quello che vedo non c’è nulla di organizzato. Servono risposte concrete per gli imprenditori reggini, basta vivere alla giornata. I reggini devono intervenire, perché non è un problema personale, la vicenda del Lido Comunale è diventata una barzelletta”, afferma Giuseppe Sergi. In allegato all’articolo le foto e le interviste.